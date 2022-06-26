أمن بسكرة يحجز 81 مصحفا تحمل ألوان المثليين والشواذ!

حجزت شرطة بسكرة، 81 مصحفا يحمل ألوان المثليين والشواذ جنسيا، معروضة للبيع في مكتبات وسط المدينة.

واستنادا إلى بيان خلية الاتصال بالأمن الولائي، فقد تلقت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، معلومات حول وجود مصاحف للقرآن الكريم تتضمن ألوانا تتخذها فئة المثليين رمزا لها، معروضة للبيع في عدة مكتبات.

وعلى إثرها قامت عناصر الشرطة بتنظيم دورية ميدانية رفقة أعوان مديرية التجارة لمعاينة أماكن تواجد الكتب المشبوهة، ليتم العثور على العشرات منها مطروحة للتسويق، وعلى الفور قامت عناصر الأمن بتحويلها للتحقيق والمعاينة من طرف اللجنة العلمية لمديرية الشؤون الدينية، ليتضح أن طباعتها تمت في دول عربية وأجنبية، حيث تقرر إتلاف النسخ المحجوزة، مع فتح تحقيق في القضية.

يشار إلى أن المثليين والشواذ جنسيا يلجأون إلى عدة محاولات لنشر أفكارهم المسمومة والدنيئة عبر عدة أساليب، من خلال ألعاب الأطفال والأجهزة ذات الاستعمال الواسع، فضلا عن الألبسة والمأكولات وأغراض أخرى، مما يفرض الحذر من طرف المواطنين وتشديد رقابة الجهات المختصة.

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