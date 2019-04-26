أمن بسكرة يحجز 894 قرص مهلوس ويوقف زوجين وشريكهما

تمكنت عناصر الشرطة القضائية لأمن دائرة لوطاية ببسكرة من حجز 895 قرص مهلوس نوع ريفوتريل.

بالإضافة إلى وتوقيف ثلاثة اشخاص منهم زوجين تتراوح أعمارهم بين 36 و 37 سنة.

العملية تمت بعد استغلال معلومات من قبل مصالح الأمن تفيد بوجود عدد من المشتبه بهم ينوون تحويل الكمية.

من ولاية مجاورة الى ولاية بسكرة، حيث تم نصب حاجز أمني بلوطاية وبتوقيف السيارة المشتبه بها.

وبعد تفتيشها تم العثور على الكمية المذكورة داخل حقيبة المرأة التي يرافقها زوجها في السيارة وشخص اخر.

وعليه تم توقيفهم و انجاز ملف جزائي في حقهم في انتظار تقديمهم أمام النيابة يذكر ان الموقوفين