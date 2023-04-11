أمن بشار يحجز 2370 قرص مهلوس وبندقية تقليدية الصنع

أوقف أفراد الشرطة لفرقة مكافحة المخدِّرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بشـار، مشتبه فيه وحجز كمية معتبرة من المخدِّرات.

بالإضافة الى بندقية تقليدية الصنع وأسلحة بيضاء، ونفذت هذه العملية من خلال استغلال معلومات مفادها قيام مشتبه فيه بتخزين وترويج المخدرات، مستغلاًّ في ذلك مسكنه الخاص.

ليتم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة، والتي مكنت من توقيف المشتبه فيه محل القضية، وتفتيش مسكنه الخاص بموجب إذن عن نيابة الجمهورية لدى محكمة بشـار.

وهي العملية النوعية التي مكنت من ضبط وحجز عديد المواد المحظورة، تمثَّلت في: كمية إجمالية قدِّرت بـ:2370 قرصا لأنواع مختلفة، منها 2250 كبسولة نوع بريقابالين 300 ملغ ذات منشأ أجنبي، 70 قرصا نوع إكستازي، و50 قرصا نوع كيتيل.

العملية مكنت أيضا من حجز كمية 200 غراما من مادة الكيف المعالج، شريط بلاستيكي للف وتهيئة قطع المخدِّرات لغرض الترويج، بندقية تقليدية الصنع، و17 سلاحا أبيضا من الصنف السادس من مختلف الأحجام والأنواع، وكذا مبلغ مالي 8000 دج كعائدات الترويج.

وبعد استيفاء كافة إجراءات التحري في قضية الحال، تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشـار، الذي أحال ملف الإجراءات أمامقاضي التحقيق بذات المحكمة، ليأمر بإيداعه الحبس المؤقت.

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