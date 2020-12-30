أمن بشار يضع حدا لنشاط سارق حقائب يدوية وهواتف نقالة

وضع أمن بشار حدا، لنشاط مشتبه به يقوم بسرقات للحقائب اليدوية والهواتف النقالة باستعمال وسيلة نقل والتهديد بواسطة سلاح أبيض.

وقائع القضية تعود الى تسجيل عناصر الأمن الحضري السابع ببشار، قضيتي سرقة بالخطف تحت طائلة التهديد بواسطة سلاح أبيض.

وذلك ضد شخصين مجهولين كانا على متن دراجة نارية، ليقوم عناصر الأمن بإعداد خطة أمنية تمكنوا من خلالها القاء القبض على المشتبه به.

والذي يبلغ من العمر 18 سنة، وعند تفتيش مسكنه العائلي، تم استرجاع 3 هواتف نقالة محل سرقة.

بالإضافة الى الدراجة النارية المستعملة في اقتراف الأفعال الإجرامية مع حجز سيف.