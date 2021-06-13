أمن بشار يوقف مشتبه بهما عن قضية سرقة مع استرجاع المسروقات

أخبار الجزائر
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أمن بشار يوقف مشتبه بهما عن قضية سرقة مع استرجاع المسروقات
بقلم مهدي.ب

أوقف أفراد الشرطة للأمن الحضري الثاني بأمن ولاية بشـار مشتبه بهما، عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنح السرقة بتوافر ظروف الليل، التسلق والتعدد، مع استرجاع المسروقات.

وتعود وقائع القضية بعد بلاغ هاتفي مفاده قيام مشتبه بهما بسرقة مكيف هوائي من إحدى المؤسسات التربوية، ليتم مباشرة توجيه وحدة الأمن الحضري 2 العاملة ميدانيا، إلى عين المكان، أين تم استرجاع المسروقات، في حين لاذ المشتبه بهما بالفرار.

وبعد التحريات في القضية، تم تحديد هويتي المشتبه بهما  وتوقيفهما بنفس يوم الوقائع، ليقدما امام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنح السرقة بتوافر ظروف الليل، التسلق والتعدد.

وبعد استيفاء إجراء المثول الفوري، صدر في حق كل منهما حكما بالحبس لسنة نافذة وغرامة مالية قدرها 50.000 دج.


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