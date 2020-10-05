أمن بشار يوقف مشتبه بهما في قضايا سرقة

أوقف أفراد الشرطة للأمن الحضري السابع بولاية بشار، متشبه بهما متورطان في قضايا سرقة بخطف حقائب يدوية لفتيات والفرار بإستعمال دراجة نارية.

وجاءت هذه العملية على إثر بلاغ من طرف فتاتين ، تعرضتا للسرقة من طرف شخصين مجهولين كانا على متن دراجة نارية.

حيث كانا يرتديان كمامات طبية لغرض التمويه، ليتم لاحقا توقيف المشتبه بهما اللذان يبلغان 19 و21 سنة، أين تم استرجاع المسروقات.

كما تم حجز 3 هواتف نقالة محل سرقة عن قضايا سابقة، وبعد استيفاء إجراءات التحري في قضايا الحال، تم تقديم المشتبه بهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشـار.