أمن بني مراد يُحبط محاولة إغراق سوق البليدة بالدولار المزوّر

تمكنت مصالح الأمن الحضري ببني مراد بأمن ولاية البليدة، من إحباط محاولة إغراق السوق الوطنية بالعملة الأجنبية “الدولار “.

العملية جاءت بعد ورود معلومات إلى ذات المصالح تفيد بوجود شخص يقوم ببيع عملة أمريكية مزوّرة لبعض تجار البليدة. حيث قامت على الفور ذات المصالح بفتح تحقيق معمق في القضية. أين أثمرت تلك التحقيقات في التأكد من صحة معلومة و تحديد هوية ومكان تواجد المتهم. حيث تم توقيف شخص مشتبه فيه والبالغ من العمر 28 سنة وبحوزته 17ورقة مزوّرة من فئة 100دولار.

المتهم تم اقتياده إلى مقر الأمن للتحقيق معه قبل تقديمه إلى العدالة. حيث وجّه له قاضي التحقيق لدى محكمة البليدة جناية تكوين جمعية أشرار لغرض إعداد لجناية بيع نقود ذات سعر قانوني