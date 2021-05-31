أمن بودواو يطيح بعصابة مختصة في تزوير وثائق السيارات المسروقة وبيعها

ضبط ختما ووثائق مزوّرة واسترجع 3 مركبات ملك لوكالات تأجير السيارات

تمكنت فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة بودواو بأمن ولاية بومرداس، من إلقاء القبض على جماعة إجرامية تتكون من 5 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 25 و 45 سنة، ينحدرون من مختلف بلديات الولاية، لتورطهم في قضية النصب والتزوير في وثائق المركبات وبيعها.

حيثيات القضية تعود إلى ترسيم شكاوٍ من طرف أصحاب وكالات كراء المركبات، مفادها قيام بعض الأشخاص بكراء المركبات ومن ثم بيعها، لتباشر عناصر الضبطية القضائية تحرياتها المعمقة في القضية، والتي تكللت بتوقيف عناصر الشبكة الإجرامية وتحويلهم إلى المصلحة لاستكمال الإجراءات القضائية، مع ضبط بحوزتهم على ختم ووثائق مزورة والمتمثلة في البطاقات الرمادية، مع استرجاع ثلاث مركبات مسروقة، بالإضافة إلى ضبط كمية من المخدرات الصلبة “الهيروين”، 06 هواتف نقالة ومبالغ مالية مقدرة بـ 20 مليونا و 800 ألف سنتيم بالعملة الوطنية، ومبلغ مالي بالعملة الأجنبية قدر بـ 300 أورو.

وفي ذات السياق، تمكنت ذات الفرقة من توقيف ٣ أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 20 و 25 سنة، ينحدرون من ولاية بومرداس، مع ضبط بحوزتهم كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 116 قرص مهلوس و 16 غراما من “الكيف المعالج” كانت موجهة للترويج، ليتم استكمال كافة الإجراءات القانونية، مع تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.