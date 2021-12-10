أمن بوسعادة يطيح بـ 4 “بارونات” ويحجز أكثر من 15 ألف قرص مهلوس!

تمكنت عناصر الأمن الحضري الخامس لأمن دائرة بوسعادة جنوب المسيلة، نهاية الأسبوع الفارط، من توقيف شبكة إجرامية متكونة من 4 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 20 و35 سنة، مع حجز 15620 قرص مهلوس من نوع “بريغابالين” ومبلغ مالي قدره 47000 دج، يعتبر من عائدات الترويج بهذه المهلوسات.

العملية التي عالجتها مصالح الأمن جاء باستغلال معلومات مفادها وجود شخص يقوم بترويج المؤثرات العقلية بأحد أحياء مدينة بوسعادة، ليتم إعداد خطة عمل محكمة، مكنت من توقيفه وبحوزته 155 قرص مهلوس، بالإضافة إلى 33000 دج يعتبر من عائدات الترويج.

التحقيق المعمق في القضية مكن من التوصل إلى المشتبه فيه الرئيسي، الذي تم توقيفه وتفتيش مسكنه، أين عثر بداخله على 15465 قرص مهلوس من نوع “بريغابالين”، وكذا مبلغ مالي قدره 14000 دج من عائدات المتاجرة في المهلوسات، مع حجز مركبته التي يستعملها في عملية الترويج، كما مكنت ذات العملية من توقيف شريكيهما في عملية ترويج هذه المهلوسات.

وبعد استيفاء إجراءات التحقيق، تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم الأربعة بخصوص النقل، الحيازة، والمتاجرة غير المشروعة في المؤثرات العقلية ضمن مجموعة إجرامية منظمة باستحضار مركبة ذات محرك، مع تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوسعادة، الذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة، أين صدر أمر بإيداع إثنين منهم في مؤسسة إعادة التربية ببوسعادة، ووضع الإثنين الآخرين تحت تدابير الرقابة القضائية.

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تمكن أمن دائرة جامعة بالتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية المغير، من حجز كميات معتبرة من المؤثرات العقلية والمهلوسات. خلال عمليتين متفرقتين أسفرتا عن توقيف شخصين ينحدران من إحدى الولايات الشرقية.

وتعود تفاصيل العمليتين إلى استغلال معلومات حول عزم الموقوفين نقل كمية من المهلوسات إلى إحدى الولايات الشمالية على متن مركبتين. ليتم وضع خطة أمنية مكنت من توقيفهما وحجز كميات معتبرة من المؤثرات العقلية تقدر بـ 39300 قرص.

كما تم حجز المؤثرات العقلية المحجوزة مخبأة بإحكام داخل المركبتين ومموهة بمستلزمات صنع الحلويات.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية سيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

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كما تمكن عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة المقرن بولاية الوادي، من وضع حد لنشاط مروّج المؤثرات العقلية. كما حجز أزيد من 6300 قرص مهلوس.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت عقب استغلال معلومات تفيد برصد نشاط مشبوه لشخص في العقد الثالث من العمر ينحدر من المنطقة.

كما يقوم المشتبه فيه بإستغلال أحد المساكن بأحد أحياء المدينة في تخزين الحبوب المهلوسة. وقد تم توقيف الشخص متلبسا بحيازة 6300 قرص مهلوس.

وبعد إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم إعداد ملف جزائي للمتورط وتقديمه أمام الجهات القضائية. عن جرم الحيازة والتخزين لغرض البيع لحبوب مهلوسة ومواد صيدلانية ذات منشأ أجنبي تدخل في مكوناتها مواد مخدرة.

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كما تمكن عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة المقرن بولاية الوادي، من وضع حد لنشاط مروّج المؤثرات العقلية. كما حجز أزيد من 6300 قرص مهلوس.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت عقب استغلال معلومات تفيد برصد نشاط مشبوه لشخص في العقد الثالث من العمر ينحدر من المنطقة.

كما يقوم المشتبه فيه بإستغلال أحد المساكن بأحد أحياء المدينة في تخزين الحبوب المهلوسة. وقد تم توقيف الشخص متلبسا بحيازة 6300 قرص مهلوس.

وبعد إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم إعداد ملف جزائي للمتورط وتقديمه أمام الجهات القضائية. عن جرم الحيازة والتخزين لغرض البيع لحبوب مهلوسة ومواد صيدلانية ذات منشأ أجنبي تدخل في مكوناتها مواد مخدرة.

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