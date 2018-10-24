أمن بوفاريك يوقف شخصين حاولا قتل مواطن

تمكنت قوات الشرطة التابعة لامن دائرة بوفاريك من إيقاف شخصين حاولا قتل مواطن بسلاح أبيض، بغية سرقة ممتلكاته.

وحسب المعلومات الواردة من ذات المصالح، تقدم مواطن أمام عناصر الشرطة التابعين لأمن دائرة بوفاريك بشكوى ضد مجهولين، قاموا باقتحام حرمة منزله العائلي.

وقد كان الضحية، نائما في بيته إلى أن سمع ضجة، فخرج لتقصي الأمر وإذ به يجد شخصين يحملان أسلحة بيضاء بالقرب من إحدى نوافذ غرف المنزل وعندها قام بالصراخ أيقظ اهله وجيرانه مما جعل المشتكى منهما يفران عبر سطح المنزل.

التحقيق الذي قامت به عناصر الشرطة بين أن المشتكى منهما قاما في وقت سابق بالاعتداء على ابن الضحية بواسطة سلاح أبيض (سكين من الحجم الكبير) بينما كان يمشي في الشارع.

وقد تسبب له الاعتداء بجروح في أنحاء متفرقة من جسمه سببت له عجزا عن العمل لمدة 45 يوما، كما قاما بسرقة هاتفه النقال ثم فرا على متن سيارة سياحية.

و تجدر الاشارة الى انه في نفس الليلة التي قام فيها المشتكى منهما من اقتحام حرمة منزل الضحية قاما أيضا بمحاولة سرقة مستودع للسلع بعد تحطيم قفل بابه لكنهما لم يتمكنا من ذلك لتفطن صاحب المستودع لهما ففرا من المكان على متن السيارة السياحية المذكورة سابقا، وتوجها الى محل لبيع المجوهرات وحاولا أيضا سرقته لكنهما لم يتمكنا من ذلك.