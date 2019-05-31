نحجت عناصر أمن دائرة بوقادير، بالشلف، من الإطاحة بمجموعة أشرار يقومون بسرقة المواطنين الوافدين على السوق الأسبوعي للمدينة.

وحسبما أورد به بيان لذات المصالح، فإن الشبكة متكونة من أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 16 و31 سنة،.

مستغلين الاقبال الكبير للمواطنين من مختلف الفئات و الجهات على هذا السوق خاصة و أن عيد الفطر على الأبواب.

حيث تستهدف السرقات أغراص المواطنين خاصة الهواتف النقالة، وفقا لنفس المصدر.

وقد تم ضبط و توقيف مشتبه فيهم متلبسين بسرقة بعض الأغراض داخل السوق، حيث تم إسترجاع المسروقات.

كما تم تحويل المشتبه فيهم إلى المصلحة من أجل إستكمال الاجراءات القانونية في حقهم، تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوقادير.