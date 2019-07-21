أمن بومرداس عالج 1234 قضية إجرامية خلال السداسي الأول لسنة 2019

تمكنت مختلف المصالح العملياتية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بومرداس، خلال السداسي الأول من سنة 2019، من معالجة

مامجموعه 1234 قضية إجرامية، سواء كانت جرائم الشيء العمومي، وجرائم المساس بالأشخاص، جرائم المساس بالأداب، الجرائم الإقتصادية والمالية

ناهيك عن الجرائم الإلكترونية، وجرائم المساس بالممتلكات والأموال، وفق ماكشف عنه بيان لمصالح الأمن الولائي

وتورط في هذه الجرائم 1672 شخص، من بينهم 1491 ذكر بالغ، 108 إمرأة، 49 قاصر و24 من جنسيات أجنبية،

بعد إتمام الإجراءات القضائية صدر في حق 247 شخص أمر ايداع رهن الحبس، 179 شخص إستدعاء مباشر، يضيف المصدر ذاته.