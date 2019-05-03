أمن بومرداس في خرجة تحسيسية من أجل إبراز خطورة المساس بالتراث الثقافي

قام إطارات الشرطة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية و خلية الإتصال والعلاقات العامة بمعية الأمن الحضري شعبة العامر بأمن ولاية بومرداس

بتنظيم خرجة إعلامية تحسيسية جوارية على مستوى بلدية شعبة العامر لكل من الإبتدائية الجديدة ومتوسطة سي رشيد من أجل تنوير تلاميذ المؤسسات التربوية

والمتربصين بمركز التكوين المهني بذات البلدية، حول أهمية التراث الثقافي الوطني الجزائري وسبل حمايته من كل أشكال الإتلاف أو التهريب

أوالإخفاء مع العمل على معرفة القوانين التي تجرم الأفعال المتسببة في ضياع المعالم الأثرية المتواجدة عبر ربوع الوطن،

إلى جانب ذلك تم حث التلاميذ والمتربصين إلى وجوب التحلي بثقافة أمنية تمكنهم من الدفاع عن تراثهم الأثري الأصيل،

مع إبراز مختلف التصنيفات الخاصة بالتراث كالآثار المنقولة والعقارية و كذا المعالم الأثرية، حسب ما كشفه بيان لمصالح الأمن الولائي.

ليبقى البرنامج الإتصالي الجواري التحسيسي متواصلا ليشمل مختلف المدارس و مركز التكوين عبر الولاية، ييضيف ذات المصدر .