أمن بومرداس يؤمن الدخول المدرسي بجملة من التدابير الوقائية

إتخذت مصالح أمن ولاية بومرداس جملة من التدابير الأمنية الوقائية اللازمة لتأمين الدخول الإجتماعي المدرسي لموسم 2020/2019.

وتم تسخير كافة الإمكانيات البشرية مدعمة بالوسائل المادية والتقنية، قصد تأمين إلتحاق التلاميذ إلى مقاعد الدراسة في يومهم الأول.

أين توزعت فرق عملياتية من مصالح الأمن العمومي والشرطة القضائية في الوسط الحضري من أجل الحفاظ على الأمن العام والتدخل لأي طاريء.

كما ركزت العناصر العملياتية على ضمان سيرورة الحركة المرورية قصد محاربة كل المظاهر السلبية التي تعيق السير العادي لأولياء الأمور.

إلى جانب ذلك تم أخذ وضعيات بالقرب من محيط المؤسسات التربوية الموزعة عبر إقليم إختصاص الولاية، توفق بيان لمصالح الأمن الولائي.

كما تم تحسيسهم رفقة أوليائهم بالمخاطر المحيطة وأثناء التنقلات في الطرقات عن طريق توزيع مطويات تضمنت نصائح وتوجيهات مرورية من أجل الحفاظ عليهم.