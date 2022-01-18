أمن بومرداس يتلقى 4677 إتصال هاتفي خلال ديسمبر الماضي

استقبلت مصالح الشرطة لأمن ولاية بومرداس، عبر مختلف آلياتها الإتصالية الموضوعة تحت تصرف المواطن 4677 اتصال هاتفي عبر الأرقام الخضراء خلال شهر ديسمبر الماضي.

وفي هذا السياق وحسب بيان لأمن الولاية فقد تمثلت هذه الإتصالات في استقبال 2197 مكالمة هاتفية عبر الخط الأخضر 1548 و عبر خط النجدة 17 تم استقبال 1976 مكالمة،

كذالك عبر الخط الأخضر 104 تم استقبال 331 اتصال و 173 مكالمة أخرى تم إستقبالها عبر الموزعات الهاتفية.

كما أضاف البيان، أن جل هاته الاتصالات تمحورت حول طلب الإغاثة، التبليغ عن الجرائم و الحوادث المرورية، طلب معلومات و توجيهات و تقديم يد المساعدة.

كما تم التكفل بهذه الاتصالات من خلال تقديم خدمات أمنية آنية لجعل المواطـن فــي قلــب المعادلـة الأمنيـة التشاركية.

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