أمن بومرداس يتلقى 4677 إتصال هاتفي خلال ديسمبر الماضي
استقبلت مصالح الشرطة لأمن ولاية بومرداس، عبر مختلف آلياتها الإتصالية الموضوعة تحت تصرف المواطن 4677 اتصال هاتفي عبر الأرقام الخضراء خلال شهر ديسمبر الماضي.
وفي هذا السياق وحسب بيان لأمن الولاية فقد تمثلت هذه الإتصالات في استقبال 2197 مكالمة هاتفية عبر الخط الأخضر 1548 و عبر خط النجدة 17 تم استقبال 1976 مكالمة،
كذالك عبر الخط الأخضر 104 تم استقبال 331 اتصال و 173 مكالمة أخرى تم إستقبالها عبر الموزعات الهاتفية.
كما أضاف البيان، أن جل هاته الاتصالات تمحورت حول طلب الإغاثة، التبليغ عن الجرائم و الحوادث المرورية، طلب معلومات و توجيهات و تقديم يد المساعدة.
كما تم التكفل بهذه الاتصالات من خلال تقديم خدمات أمنية آنية لجعل المواطـن فــي قلــب المعادلـة الأمنيـة التشاركية.
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بومرداس: حجز أكثر من 2350 قرص مهلوس
كما تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية بومرداس خلال شهر ديسمبر المنصرم من حجز كمية معتبرة من الاقراص المهلوسة.
وفي بيان لأمن الولاية، فقد مكنت مختلف العمليات الشرطية التي قامت بها مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية بومرداس،
خلال شهر ديسمبر المنصرم، من معالجة 246 قضية إجرامية.تورط فيها 338 شخص.
وفي هذا السياق، توزعت القضايا الإجرامية التي تم حلها بـ52 قضية متعلقة بجرائم الشيء العمومي، 90 قضية مرتبطة بجرائم المساس بالأشخاص.
بالاضافة الى 6 قضايا من الجرائم الاقتصادية، فيما تم حل 53 قضية لها صلة بجرائم المساس بالأموال والممتلكات،
إضافة إلى 4 قضايا متعلقة بجرائم المساس بالآداب.
أما فيما يخص الجرائم المعلوماتية فقد تم حل 4 قضايا تدخل في هذا الإطار.
كما تم معالجة 37 قضية متعلقة بجرائم استهلاك و ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، مع حجز أكثر من3 كلغ من المخدرات و2350 قرص مصنف كمخدر.
هذا و بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.
أين صدر في حق 53 منهم أمر إيداع ، والبقية كانوا محل نتائج قضائية أخرى.