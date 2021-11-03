أمن بومرداس يتلقى 6738 إتصال هاتفي خلال شهر أكتوبر

استقبلت مصالح الشرطة لأمن ولاية بومرداس عبر مختلف آلياتها الإتصالية 6738 مكالمة هاتفية عبرالأرقام الخضراء خلال شهر أكتوبر من السنة الجارية.

وفي بيان لأمن الولاية فقد تمثلت هذه الاتصالات في استقبال 3218 مكالمة هاتفية عبر الخط الأخضر 1548.

كما استقبلت 2779 مكالمة عبر خط النجدة 17 و571 مكالمة عبر الخط الأخضر 104. و 270 مكالمة هاتفية عبر الموزعات الهاتفية.

إلى جانب ذالك، فقد تمثلت جل هذه الاتصالات في طلب الإغاثة.بالإضافة الى التبليغ عن الجرائم عن الحوادث المرورية. و طلب توجيهات و تقديم يد المساعدة.

في السياق ذاته، تم التكفل بكل هذه الإتصالات من خلال تقديم خدمات أمنية آنية.وهذا بهدف جعل المواطن في قلب المعادلة الأمنية التشاركية.

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أمـن بومـرداس يتلقـى 6977 إتصـال هاتفـي خلال شهر سبتمبر

كما استقبلت مصالح الشرطة لأمن ولاية بومرداس، عبر مختلف آلياتها الإتصالية الموضوعة تحت تصرف المواطن 6977 اتصال هاتفي عبر الأرقام الخضراء خلال شهر سبتمبر المنصرم.

وفي بيان لأمن الولاية، فقد تمثلت هذه الإتصالات في استقبال 3211 مكالمة هاتفية عبر الخط الأخضر 1548، وعبر خط النجدة 17 تم استقبال 2900 مكالمة.

في حين عبر الخط الأخضر 104 تم استقبال 673 اتصال، و 193 مكالمة أخرى تم إستقبالها عبر الموزعات الهاتفية.

وأضاف البيان، أن جلّ هاته الإتصالات تمحورت حول طلب الإغاثة، التبليغ عن الجرائم و الحوادث المرورية، إضافة الى طلب معلومات و توجيهات و تقديم يد المساعدة.

كما تم التكفل بهذه الاتصالات من خلال تقديم خدمات أمنية آنية لجعل المواطـن فــي قلــب المعادلـة الأمنيـة التشاركية.

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