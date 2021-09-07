أمن بومرداس يتلقى 7029 إتصالا حول طلب الإغاثة

إستقبلت مصالح الشرطة لأمن ولاية بومرداس، عبر مختلف آلياتها الإتصالية الموضوعة تحت تصرف للمواطن 7029 اتصال هاتفي عبر الأرقام الخضراء خلال شهر أوت من السنة الجارية.

وحسب البيان، تمثلت هذه الإتصالات في استقبال 3459 مكالمة هاتفية عبر الخط الأخضر 1548 و عبر خط النجدة 17 تم استقبال 2737، عبر الخط الأخضر 104 تم استقبال 621 اتصال و عبر الموزعات الهاتفية تم استقبال 212.

وتجدر الإشارة أن جل هذه الاتصالات تمحورت حول طلب الإغاثة، التبليغ عن الجرائم،عن الحوادث المرورية، و طلب معلومات و توجيهات و تقديم يد المساعدة، حيث تم التكفل بهذه الاتصالات من خلال تقديم خدمات أمنية آنية، وذلك لجعل المواطـن فــي قلــب المعادلـة الأمنيـة التشاركية.

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