أمن بومرداس يحجز أزيد من 6 قناطر مخدرات وأكثر من 5100 قرص مهلوس

أخبار الجزائر
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أمن بومرداس يحجز أزيد من 6 قناطر مخدرات وأكثر من 5100 قرص مهلوس
بقلم حكيم ش

تمكنت فرق الشرطة القضائية التابعين لمختلف مصالح أمن ولاية بومرداس، من معالجة 181 قضية، تتعلق بإستهلاك وترويج المخدرات

والأقراص المهلوسة، خلال السداسي الأول من سنة 2019، وفق بيان لمصالح الأمن الولائي، اليوم الأحد
أين تم حجز من خلالها على 612.244 كلغ من المخدرات من نوع راتنج القنب الهندي و 5105 قرص مهلوس،
ليتم تحويل المشتبه فيهم إلى المصلحة لإستكمال إجراءات التحقيق وسماعهم على محاضر قانونية، يضيف المصدر ذاته .
ليتم بعدها تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، حيث صدر في حق 109 شخص أمر إيداع رهن الحبس،
فيما إستفاد 94 شخص من استدعاء مباشر والبقية أرسلت ملفاتهم إلى الجهات القضائية، وفق ذات البيان .


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