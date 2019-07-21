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أمن بومرداس يحجز أزيد من 6 قناطير من المخدرات وأزيد من 5 آلاف قرص مهلوس سنة 2019

أخبار الجزائر
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أمن بومرداس يحجز أزيد من 6 قناطير من المخدرات وأزيد من 5 آلاف قرص مهلوس سنة 2019
بقلم شهرزاد مزياني

تمكنت فرق الشرطة القضائية التابعين لمختلف مصالح أمن ولاية بومرداس، من معالجة 181 قضية، تتعلق باستهلاك وترويج المخدرات والأقراص المهلوسة، خلال السداسي الأول من سنة 2019.

وحسب بيان، تمكنت ذات المصالح، من حجز 612,244 كلوغرام من المخدرات من نوع “راتج القنب الهندي” و 5105 “قرص مهلوس”.

وتّم تحويل المشتبه فيهم إلى المصلحة لاستكمال إجراءات التحقيق وسماعهم على محاضر قانونية.

ليتّم بعدها تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، حيث صدر في حق 109 شخص أمر إيداع رهن الحبس.

فيما استفاد 94 شخص من استدعاء مباشر والبقية أرسلت ملفاتهم إلى الجهات القضائية.


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