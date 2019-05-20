أمن بومرداس يحرّر شابا من قبضة مختطفيه

نجحت مصالح أمن ولاية بومرداس من تحرير شاب في عقده الثاني من العمر تعرّض لعملية إختطاف، حسبما أفاد به بيان لذات المصالح.

وأوضح البيان، أن عملية الإختطاف قامت بها مجموعة أشرار تتكون من 6 أفراد تتراوح أعمارهم ما بين 23 و41 سنة.

واستنادا لذات المصدر، فإن العملية قامت بها مصالح الأمن الحضري ببلدية سي مصطفى التابع لأمن دائرة يسر على إثر دوريات

شرطية عبر قطاع الاختصاص.

أين قامت بتحرير شاب عشريني من الاختطاف والضرب والسرقة بالقرب من الثانوية الجديدة بالمدينة، من طرف 6 أفراد

ينحدرون من بلدية سي مصطفى، مع استرجاع المبلغ المالي المسروق من الضحية.

كما تم تحويلهه للمصلحة ليتم سماع جميع الأطراف، وإنجاز ملفات قضائية في حقهم، مع تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.