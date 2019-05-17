أمن بومرداس يستقبل 21702 مكالمة هاتفية عبر الخطوط الخضراء

إستقبلت مصالح الشرطة بأمن ولاية بومرداس21702 مكالمة هاتفية عبر الخطوط الخضراء المسخرة لفائدة المواطنين خلال الرباعي الأول من سنة 2019.

أين تم التكفل بإنشغالات المواطنين المتصلين بقاعة العمليات فيما يخص طلبات المساعدة أو التبليغ عن الاعتداءات أو بعض التصرفات المشبوهة

وغيرها من المعلومات التي يقدمها المواطنون المتصلون من أجل التدخل من أجل فرض الأمن في الوسط الحضري، حسب بيان لمصالح الأمن.

وكشف ذات المصدر،اليوم الجمعة،أنه تم إحصاء 10646 مكالمة هاتفية عبر الخط الأخضر 1548،إضافة إلى 9852 مكالمة عبر خط النجدة 17

إلى جانب ذلك تم تسجيل 1204 مكالمة هاتفية عبر الخط 104 الخاص بحماية الطفولة لحالات الإختفاء،وكذا حماية الفئات الهشة من كل الإعتداءات.