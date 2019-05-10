أمن بومرداس يسجل إنخفاضا فــي حوادث المـرور خلال شهر أفريل المنصرم

سجلت مصالح الأمن العمومي لأمن ولاية بومرداس، إنخفاضا محسوسا في حوادث المرور خلال شهر أفريل من هذا العام،مقارنة بشهر مارس

الذي عرف تسجيل 14 حادث مروري خلف 14 جريح وقتيل واحد، بينما سجلت خلال شهر أفريل 13 حادث مروري

خلف 18 جريح دون تسجيل أية حصيلة في القتلى،هذا إلى جانب سحب 143 رخصة سياقة نتيجة إرتكاب مخالفات و جنح مرورية

الأمر الذي إستلزم تطبيق القانون و ردع المخالفين لقوانين المرور،لغرض ضمان سيولة مرورية وترسيخ ثقافة أمنية مرورية

من أجل الحد من الحوادث المرورية في الوسط الحضري، حسبما كشف عنه بيان لمصالح الأمن الولائي، اليوم الجمعة

كما تم تسطير 122 نشاط إتصالي أمني جواري تحسيسي إستهدف مستمعلي الطرقات بهدف ترقية الثقافة الأمنية في مجال الأمن المروري.