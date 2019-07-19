أمن بومرداس يسجل 612 تدخــل لردع المخالفيـن خـلال السداسـي 2019

سجلت فرقة شرطة العمران وحماية البيئة بالمصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية بومرداس، حسب بيان لها اليوم الجمعة.

خلال السداسي الأول لسنة 2019، 220 تدخل في مجال العمران، 60 تدخل في مجال البيئة، 64 تدخل في مجال الصحة العمومية،

21 تدخل في مجال المياه و247 تدخل في مجال محاربة التجارة غير الشرعية، بينما خلال السداسي الأول لسنة 2018،

تم تسجيل 100 تدخل في مجال العمران، 36 تدخل في البيئة، 59 تدخل في الصحة العمومية

25 تدخل في مجال المياه و 280 تدخل في مجال محاربة التجارة غير الشرعية، وفق ذات المصدر .