أمن بومرداس يسطر مخططا أمنيا تحسبا لعيد الأضحى المبارك

سطر أمن ولاية بومرداس مخطط أمني، تحسبا للإحتفال بعيد الأضحى المبارك لضمان الأمن والسكينة للمواطن، عبر كامل إقليم الإختصاص.

و أضاف بيان لمصالح أمن الولاية، اليوم الأحد، أنه تم إتخاذ جميع التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة.

من خلال تسخير كافة الإمكانيات المادية و البشرية و اللوجستيكية، لإفشال أي عمل إجرامي ما، من شأنه المساس بأمن المواطن وسلامته.

وهذا عن طريق تكثيف الدوريات الراكبة والراجلة لعناصر الشرطة، في الأماكن التي تعرف إقبالا كبيرا يوميي العيد

مع فرض مراقبة أمنية صارمة خاصة في مداخل ومخارج المدينة لمكافحة كل أشكال الجريمة الحضرية.

كما إتخذت مصالح أمن الولاية، جميع الإحتياطات للحد من الإكتظاظ المروري لاسيما في النقاط السوداء، التي تعرف إزدحاما في مثل هذه المناسبات.

وكذا مجابهة الركن العشوائي للمركبات قصد ضمان السيولة المرورية، بالإضافة إلى تفعيل دور فرقة شرطة العمران و حماية البيئة.

للسهر على المحافظة على البيئة ونظافة المحيط من إنتشار مخلفات الذبح إلى جانب تسطير برنامج أمني جواري.