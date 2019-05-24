أمن بومرداس يضبط متورطين قاموا بسرقة 1530 وحدة مــن الأحذية بمحل في الجزائر العاصمة 

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن دائرة الناصرية ولاية بومرداس، من ضبط وإيقاف أربعة أشخاص من بينهم قاصر تتراوح أعمارهم

مابين17 سنة و36 سنة، ينحدرون من مناطق مختلفة بالولاية، بصدد تحويل سلعة مسروقة وبيعها،حسبما أفاد به بيان لمصالح الأمن،اليوم الجمعة.

وتمثلت المسروقات في 1530 وحدة من أحذية العيد، سرقت من صاحب محل بالجزائر العاصمة،أين تم توقيفهم بعد تفطن عناصر الشرطة لهم

وهم على متن شاحنة نقل البضائع،حيث تبين من خلال مراقبة الوثائق والسلعة التي كانت بداخل الشاحنة أنها غير مفوترة ومسروقة،

ليتم تحويلهم إلى المصلحة من أجل التحقيق معهم في القضية وبعد سماع أقوالهم على محاضر رسمية تم تقديمهم أمام الجهات القضائية.