أمن بومرداس يضع مخططا أمنيا وقائيا خلال شهر رمضان الكريم

أعدت مصالح أمن ولاية بومرداس، مخططا أمنيا، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم لسنة 2019،حسب بيان لذات السلك النظامي، اليوم الأحد.

وأوضح الممصدر، أنه تم تسخير كافة الموارد البشرية والمادية، من أجل توفير و ضمان الأمن العام والطمأنينة لصالح سكان الولاية

عبر إقليم الإختصاص وهذا بتكليف فرق عملياتية تسهر على حماية الأشخاص والممتلكات من خلال تكثيف الدوريات الراكبة والراجلة

لفرق الشرطة القضائية، التي ترافق العائلات والمواطنين مع تضييق الخناق على المجموعات الإجرامية والأشخاص المشبوهين

بهدف مواجهة كل أشكال الجريمة الحضرية، كما يولي المخطط الأمني أهمية لتنظيم حركة المرور من طرف فرق الأمن العمومي،

التي يتمحور دورها في ضمان سيولة مرورية عادية خاصة أثناء السهرات الرمضانية، يضيف ذات المصدر .

إضافة إلى توزيع التشكيلات الأمنية على محيط المساجد، الفضاءات العمومية، محطات نقل المسافرين، والأسواق،

كما يضمن مخطط شهر رمضان تجنيد فرق مختصة لإستقبال نداءات وإتصالات المواطنين عبر خطوطها الخضراء لتقديم يد المساعدة لهم.

كما سطرت خلية الاتصال والعلاقات العامة، مخطط إتصالي أمني جواري تحسيسي يضم مواضيع أمنية للوقاية من مختلف الآفات الاجتماعية عامة

و يستهدف سائقي المركبات وكذا الراجلين للتقليل من الحوادث المرورية عبر الطرقات خاصة خلال هذا الشهر الكريم .