أمن بومرداس يطلق حملات تحسيسية حول تركيب لوحات ترقيم المركبات

قامت مصالح الشرطة بأمن ولاية بومرداس، بإطلاق حملات تحسيسية توعوية لفائدة أصحاب المركبات من مستعملي الطرقات، وكذا أصحاب محلات تركيب لوحات ترقيم المركبات.

بضرورة معرفة المواصفات القانونية التي ينبغي إتباعها أثناء عملية التركيب، حيث شملت العملية التحسيسية كل من بلدية بومرداس، خميس الخشنة، برج منايل.

وحسب بيان لمصالح الأمن الوطني، اليوم الجمعة، تم خلالها تحسيس السائقين بضرورة معرفة كل هذه المواصفات لتجنب الوقوع في مخالفات يعاقب عليها القانون.

وأيضا المحلات المتواجدة عبر نقاط مختلفة من أجل توعيتهم و تحسيسهم حول ضرورة معرفة المواصفات القانونية دون تغيير أو إضافة أو تزيين أو حجب رقم من الأرقام المتواجدة في لوحات الترقيم.

لتبقى هذه الخرجات مستمرة عبر كامل تراب الولاية، حتى تمس أكبر عدد ممكن من المواطنين السائقين، وأصحاب محلات تركيب لوحات الترقيم، يضيف المصدر.