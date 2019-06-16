أمن بومرداس يطيح بثلاثيني بحوزته أجهزة تشويش إلكترونية حساسة

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة دلس ولاية بومرداس من الإطاحة بشخص ثلاثيني كان بصدد بيع أجهزة تشويش إلكترونية حساسة،

أين تم إكتشاف أمره من طرف ذات المصالح، التي تفطنت له بعد مراقبته والحصول على المعلومات الدقيقة التي تثبت حيازته

على تلك الأجهزة، لتتخذ ضده إجراءات قانونية وبعد إلقاء القبض عليه وحجز الوسائل الإلكترونية المتمثلة في فأرة جهاز إعلام آلي

مجهزة بشاحن يستعمل للتجسس وحجز أجهزة كشف الرادار وهي على شكل ألعاب سيارات مجهزة بشاحن،وفق بيان لمصالح الأمن الولائي.

كما تم حجز أربعة صواعق كهربائية مموهة في علب على شكل مصابيح كهربائية، إضافة إلى طائرة بدون طيار

ولدى سماع أقوال المشتبه فيه على محضر رسمي، أكد بأنه إشتراها من دولة أجنبية وكان بصدد بيعها في الأسواق الموازية

و بعد التحقيق معه و إستكمال الإجراءات القانونية، تم تقديمه أمام الجهات القضائية، يضيف ذات المصدر .