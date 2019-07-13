أمن بومرداس يطيح بثلاثيني يقوم بالنصب والإحتيال على أصحاب محلات تجارية

تمكنت مصالح الشرطة بالأمن الحضري زموري ولاية بومرداس، من الإطاحة بثلاثيني يقوم بالنصب والإحتيال على أصحاب محلات تجارية بمدينة زموري،

حيث كان يستعمل الحيل للإيقاع بالضحايا من أصحاب المحلات التجارية الذين أعطوه أموال ألبسة لم تشترى من محلاتهم ،

وهذا بعد إيهامهم من طرف المشتبه فيه بإقتناء تلك الملابس من عندهم وفي كل مرة يسترجع مبالغ مالية وينصرف إلى وجهة مجهولة،

إلى أن تم القبض عليه متلبسا بفعل النصب التي إكتشفها أحد أصحاب المحلات التجارية بمدينة زموري الذي قام بالتبليغ عن الحادثة

لدى مصالح الشرطة بعد التأكد من نواياه السيئة، والتي قامت على الفور بإتخاذ الإجراءات القانونية بتحويل المشتبه فيه والتحقيق معه بخصوص الفعل المرتكب،

حيث أضفت إجراءات التحقيق إلى قيامه بعدة عمليات نصب وإحتيال مست أصحاب محلات تجارية لبيع الألبسة،

ليتم سماعه على محضر رسمي وإنجاز ملف قضائي، مع تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة برج منايل.