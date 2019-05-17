أمن بومرداس يطيح بشاب عشريني يسرق المنازل

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية للأمن الحضري سي مصطفى التابع لأمن دائرة يسر، من فك العديد من القضايا الإجرامية

التي إقترفت بإقليم الإختصاص، بفضل الإستعانة بتقنيات الشرطة العلمية والتقنية من توقيف شاب يبلغ من العمر21 سنة ينحدر بذات البلدية.

والذي كان المشتبه الرئيسي في العديد من القضايا الإجرامية التي طالت العديد من الأشخاص والمنازل بحي 1558 مسكن بسي مصطفى

حيث قام في القضية الأولى بإقتراف سرقة هواتف نقالة من داخل مسكن جاره بإستعمال قفازات،حسب بيان لمصالح الأمن الولائي .

كما قام في القضية الثانية بسرقة منزل جاره الثاني والتي طالت سرقة أجهزة إلكترونية و أجهزة خاصة بالأطفال،

القضية الثالثة قام المشتبه فيه بسرقة منزل جاره الثالث،بإستعمال مفاتيح مقلدة مستغلا لحظة خروج الضحية رفقة عائلته،ليقوم بسرقة أجهزة إلكترونية

والقضية الرابعة قام بإستهداف شاب على مستوى محطة القطار بنشل هاتفه النقال منه،

ليتم تحويله للمصلحة للتحري والتحقيق معه في جل القضايا التي اعترف بالجرم المنسوب إليه في محاضر سماعه

ليتم بعدها تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة، يضيف ذات المصدر.