أمن بومرداس يطيح بشبكة إجرامية ويضبط أكثر من 3000 قرص مهلوس

بقلم خالد شودار
مواصلة لمجهوداتها في مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة خميس الخشنة لأمن ولاية بومرداس، من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية.

حيثيات القضية تعود إلى معلومات مؤكدة تحصلت عليها ذات الفرقة حول نشاط مشبوه لأفراد شبكة إجرامية. تقوم بترويج المؤثرات العقلية في الأوساط الشبانية، على إثرها باشرت الضبطية القضائية تحرياتها الميدانية. والتي أسفرت عن توقيف 04 أشخاص من عناصرها. و ضبط 3020 كبسولة من المؤثرات العقلية، سلاح أبيض من الحجم الكبير (سيف)، مبلغ مالي من العائدات الإجرامية.

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خميس الخشنة.

