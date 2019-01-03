أمن بومرداس يطيح بشبكة دعارة وتزوير

تمكنت مصالح الشرطة بالأمن الحضري الثاني لبومرداس، من توقيف خمسة أشخاص تورطوا في قضايا إجرامية بالولاية وضواحيها.

وأوضح بيان لمصالح الأمن الوطني، اليوم الخميس، أن الموقوفين تتراوح أعمارهم ما بين 23 سنة و 30 سنة.

وتم إكتشاف الأمر من طرف عناصر الشرطة العاملين في الميدان على إثر توقيفهم لدراجة نارية كان يقودها شاب مسبوق قضائيا.

ولدى تفتيشه إكتشفوا عدم حيازته لرخصة سياقة شخصية، وكذا شهادة التأمين وإستعماله لرخصة سياقة مزوّرة.

كما عثر داخل مقود الدراجة النارية على قطعة من القنب الهندي، ليقوم عناصر الشرطة بتحويله قصد التحقيق معه.

أين إكتشفوا أن الدراجة النارية التي كان يقودها مسروقة، وتم على إثرها التعرف على ثلاثة أشخاص مشبوهين.

كما تم إكتشاف القبو الذي كانوا يلتقون فيه من أجل إستهلاك المخدرات وشرب الخمر وممارسة الأفعال المخلة بالحياء.

مع حجز أسلحة بيضاء و ألعاب نارية وأقراص حبوب منع الحمل وغيرها من الأغراض التي تستعمل في أمور لاأخلاقية

لتقوم مصالح الأمن الحضري الثاني بإعداد ملفات قضائية لكل المتورطين في الجرائم المسجلة.

و بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس، تم إيداع أربعة أشخاص الحبس بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بتيجلابين إلى غاية محاكمتهم.