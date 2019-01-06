أمن بومرداس يطيح بشبكة سرقة مست ممتلكات مواطنين   

تمكنت مصالح الشرطة بالأمن الحضري الأول بولاية بومرداس، من فك و معالجة العديد من القضايا المتعلقــة بسرقات مست مواطنين في مساكنهم و ممتلكاتهم.

حيث تم إلقاء القبض على ستة أشخاص في قضايا مختلفة تتراوح أعمارهم ما بين 23 سنة و 27 سنة، وفق ما أفاد به بيان لمصالح الأمن الوطني.

وأوضح المصدر، أن هؤلاء الأشخاص قاموا بعدة سرقات على مستوى مدينة بومرداس، أبرزها سرقة صيدلية والإستيلاء على معدات ووسائل من محل آخر.

و كذا مبالغ مالية و مجوهرات و أثاث من داخل مسكن خاص، لتتابع كل هذه القضايا من طرف مصالح الشرطة بإستعمال التقنيات الحديثة.

التي باشرت التحقيقات و التحريات إلى غاية معرفة الفاعلين و الضالعين في هذه الأفعال الإجراميـة.

ليتم توقيفهــم و إتخاذ الإجراءات القانونية، و من ثم عرضهم على النيابة قصد محاكمتهم، وفق ذات المصدر.