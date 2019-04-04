أمن بومرداس يطيح بعصابة تمتهن السرقة وترويج المخدرات

تمكنت فرقـــة الشرطة القضائية بأمن دائرة بودواو، بالتنسيق مع فرقة البحث والتدخل لبومرداس والفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لبودواو

من إلقاء القبض على عصابة تتكون من ثلاثة أشخاص،تمتهن سرقة المركبات تتراوح أعمارهم مابين28و40 سنة،ينحدرون من ولايتي بومرداس وبرج بوعريريج.

يستعملون مفاتيح مصطنعة،حيث مكنت العملية من إسترجاع شاحنة كانت محل بحث سرقت من صاحبها،حسبما أفاد به بيان لمصالح الأمن،اليوم الخميس.

كما تمكنت نفس الفرقة من إسترجاع مبالغ مالية معتبرة سرقت هي الأخرى من محلات تجارية مع ضبط كمية من المؤثرات العقلية

كانت مخبأة لدى المشتبه فيهم مهيأة للبيع، حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات بشأن قيام هؤلاء الأشخاص بترويج المهلوسات بوسط المدينة،

لتباشر عناصر الضبطية القضائية تحرياتها في الموضوع وبعد تكثيف البحث والتحري، تم التوصل إليهم بصدد ترويج 186 قرص مهلوس

من مختلف الأصناف مع توقيف أحدهم كان بصدد سرقة في حالة تلبس مبلغ مالي قدره 100 مليون سنتيم، داخل محل تجاري.

ليتم تحويل المشتبه فيهم إلى المصلحة لإستكمال إجراءات التحقيق مع سماعهم على محاضر رسمية وقانونية، وتقديمهم أمام الجهات القضائية.