أمن بومرداس يطيح بعصابة تمتهن السرقة ويحجز أسلحة “البوشية”

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة بودواو ولاية بومرداس، من إلقاء القبض على 11شخصا، تتراوح أعمارهم مابين 22 و59 سنة.

مقيمين بولايات الجزائر العاصمة، تيسمسيلت، و بومرداس، حسب بيان لذات المصالح،المشتبه بهم تم القبض عليهم بإقليم بلدية بودواوفي حالة تلبس.

حيث قاموا بجرم السرقة التي طالت العديد من الضحايا، مع التعدي عليهم بأسلحة بيضاء وعند التحري والتحقيق معهم .

و سماعهم على محاضر رسمية وقانونية، تم إسترجاع المسروقات المتمثلة في هواتف نقالة، عتاد و ألات بناء، مولد كهربائي .

مع حجز أسلحة بيضاء من الحجم الكبير من نوع “البوشية”، ليتم بعدها تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بودواو .

أين صدر في حق 09 أشخاص أمر إيداع رهن الحبس، فيما إستفاد البقية من الرقابة القضائية والإفراج .

بتهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة في حالة تلبس المقترنة بظرف التعدد وجنحة الضرب والجرح العمديان بأسلحة بيضاء .