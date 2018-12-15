أمن بومرداس يطيح بعصابة سرقة ويسترجع شاحنتين

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن دائرة الثنية بولاية بومرداس، من إسترجاع شاحنتين مسروقتين كانتا محل سرقة مركونتين في إحدى الأحياء السكنية للمدينة.

وأوضح بيان لمصالح أمن الولاية، اليوم السبت، تعود حيثيات الحادثة، أين قام مجموعة أشرار بإستغـلال ظرف الليل للقيام بفعل السرقـة والتي كانت بواسطة إستعمال مفاتيح مقلدة.

أين تم سرقة شاحنة و الأخرى تم إكتشاف أمرها من طرف أحد المواطنين، الذي قام بالتبليغ عبر الخط الأخضر 1548 عن الواقعة.

و التي مكنت مصالح الشرطة بعد التحري والتحقيق من التعرف على الأشخاص المتورطين في جرم السرقة البالغ عددهم أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 سنة و 55 سنة.

و هم مسبوقين قضائيا في عديد القضايا الإجرامية، حيث تم التعرف عليهم مـن خلال نتائج الأدلة العلمية التي أثبتت تورط كل هؤلاء.

لتقوم قوات الشرطة بإلقاء القبض عليهم وإقتيادهـم إلى مصالح الشرطة وسماعهم على محاضر رسمية، يضيف المصدر.

و بعد إستكمال كافة الإجراءات القانونية، تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى حكمة بومرداس، الذي أمر بإيداعهم رهن الحبس إلى غاية محاكمتهم.