أمن بومرداس يعالج 279 قضية لمختلف الجرائم خلال شهر أكتوبر

عالجت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بومرداس، خلال شهر أكتوبر الفارط، ما يعادل 279 قضية حل منها 215 قضية، حسب بيان لذات الجهاز الأمني، اليوم الجمعة.

و تورط في هذه الجرائم 290 شخص منهم 256 من جنس ذكر و 20 من جنس أنثى، كما تورط في هذه الجرائم 12 قاصر و 02 أجانب.

أين قامت مصالح الشرطة القضائية بحل و فك العديد من القضايا الإجرامية التي تمس بسلامة و أمن المواطن و ممتلكاته.

كقضايا المخدرات و السرقات و قضايا المساس بالأموال و الممتلكات كالإختلاسات و النصب و الإحتيال و غيرها من الجرائم المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام و الإتصال المرتكبة.

حيث كان بعد الإجراءات المتخذة صدور عدة نتائج قضائية منها 32 أمر إيداع رهن الحبس و 05 أشخاص وضعوا تحت الرقابة القضائية.

إلى جانب 38 متورط إستفادوا من الإستدعاء المباشر، و 194 متورط أرسلت ملفاتهم إلى النيابة، يضيف المصدر.