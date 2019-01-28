أمن بومرداس يفكك شبكة دعارة تقودها نساء

قامت مصالح الأمن الحضري الثاني ببومرداس، من تفكيك شبكة دعارة تقودها نساء كانوا يمارسون نشاطهم المشبوه بشقة في إحدى العمارات.

و هذا بمساعدة أحد الشبان المعروفين بفساد الأخلاق، والتي كان يرتادها أشخاص غرباء من أجل ممارسة الأفعال المخلة بالحياء.

الأمر الذي أزعج المواطنين الساكنين بالعمارة كون هذه الشقة يصدر منها ضوضاء و إزعاج في أوقات متأخرة من الليل .

و حسب بيان لمصالح الأمن، اليوم الإثنين، توجه قاطنوا العمارة نحو مصالح الشرطة من أجل إتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.

ولدى التحقيق الذي باشرته مصالح الأمن، تم إقتياد أربعة نساء من الشقة المشبوهة البالغ سنهن مابين 20 سنة و35 سنة.

بالإضافة إلى شاب ثلاثيني المساعد لهذه المجموعة و المتورط معهن في النشاط المشبوه، وبعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حقهم.

ليتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس للفصل في الحكم القضائي، يضيف المصدر ذاته .