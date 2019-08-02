أمن بومرداس يفكك شبكة دعارة ويحجز 300 قــرص مهلوس ومشروبات كحولية

تمكنت فرقة البحث والتدخل “BRI” التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بومرداس، من تفكيك شبكة دعارة تتكون من أربعة

أشخاص رجلين وفتاتين تتراوح أعمارهم مابين 20 و56 سنة، هذا على إثر معلومات وردت إلى المصلحة مفادها قيام أحد الأشخاص

بإستغلال شقته كوكر للدعارة بوسط مدينة بومرداس وهذا مقابل مبلغ من المال، حسبما أفاد به بيان لمصالح الأمن الولائي، اليوم الجمعة.

أين يقوم بالإتفاق مع الزبائن ويستدرجهم إلى الشقة لممارسة الرذيلة ليقوم بإقتسام المبلغ المالي مع الفتاتين و عليه بادرت الفرقة

إلى وضع تشكيل أمني محكم، أين تم إلقاء القبض على المشتبه فيهم في وضعيات خادشة للحياء وبعد تفتيش الشقة

تم العثور على كمية من الأقراص المهلوسة ومشروبات كحولية، كما تمكنت ذات الفرقة من إلقاء القبض على شخص يبلغ من

العمر 31 سنة على مستوى حي برحمون ببلدية قورصو، بحوزته 300 قرص مهلوس، كان بصدد الترويج لها بين أوساط الشباب

لتسميم عقولهم، أين تم تحويل المشتبه فيهم للمصلحة لإستكمال الإجراءات القانونية، ليتم بعدها تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.