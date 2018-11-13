أمن بومرداس يقدم تسعة مقاولين وتجار أمام العدالة بتهمة تزوير

تمكنت فرقة الشرطة الإقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بومرداس، من توقيف شخص وشريكه بعد ورود معلومات، عن قدومهما بإستمرار إلى مدينة بومرداس.

لغرض إستعمال فواتير وهمية، ووضع أختام خاصة على فواتير وهمية دون وجود أي ممارسات تجارية، لفائدة عدة مقاولين، حسبما أفاد به بيان لمصالح الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء.

كما أن المتهم الرئيسي المدعو”ص.م” البالغ من العمر 46 سنة، المقيم بولاية سطيف، كان يقوم ببيع هذه الفواتير الوهمية لشريكه، مقابل تسديده نسبة 07 بالمئة من قيمة الرسم على القيمة المضافة المبينة على كل فاتورة.

كما أنه قام بالتأشير على هذه الفواتير بختمه الخاص، لتقوم عناصر فرقة الشرطة الإقتصادية و المالية بتحويلهما إلى المصلحة و بعد سماعهما على محاضر رسمية.

وتم إستدعاء عدة متورطين من بينهم مقاولين و تجار كانوا من ضمن المتورطين في أفعال التزوير و إستعمال المزور و القيام بممارسات تجارية تدليسية.

و كذا تحرير فواتير وهمية و بعد إستكمال كافة الإجراءات القانونية مع سماع الأطراف، يضيف المصدر.

ليتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس الذي قضى بحبس تسعــة أشخاص تورطوا في عمليات التزوير.