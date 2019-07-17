أمن بومرداس يقدم 675 درس تحسيسي توعوي إستهـدف 4245 طفل

قام إطارات أمن ولاية بومرداس بتقديم دروس تحسيسية توعوية حول مختلف المواضيع الأمنية التي تهم خاصة فئة الأطفال،

لحمايتهم من مختلف الأخطار التي قد يتعرضون لها، والتي بلغت 675 درس تحسيسي، مس 4245 طفل من مختلف الأطوار التعليمية الثلاث،

موزعين على أكثر من 100 مؤسسة تربوية بإقليم الولاية، حسبما أفاد به بيان لمصالح الأمن الولائي، اليوم الأربعاء .

كما تم تنظيم 539 يوم إعلامي، بهدف نشر الثقافة الأمنية لدى الناشئة بالموازاة تم تنظيم 33 زيارة بيداغوجية، لفائدة الأطفال،

كما عالجت فرقة حماية الفئات الهشة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، خلال السداسي الأول من السنة الجارية،53 حالة أطفال ضحايا و53 في حالة خطر.