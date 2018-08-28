أمن بومرداس يكتشف مواد مستخلصة للقنب الهندي و يوقف بائعها

تمكن عناصر الشرطة القضائية التابعين لأمن دائرة خميس الخشنة بولاية بومرداس، من الإطاحة بشخص يقوم بترويج الأقراص المهلوسة.

و من ثم إكتشاف حيازته لمحلول سائل مستخلص من القنب الهندي كان يستعمله و يبيعه في قارورات مموهة.

هذا الأخير الذي إستغل الأسواق لترويج تلك المستخلصات في أوساط الشباب و تستعمل في السجائر لتسهيل عملية تخدير العقول.

وتم توقيف المدعو “ب.س”، و عثر بحوزته على سلاح أبيض محظور و 10 أقراص مهلوسة من نوع “بريقابالين”.

بالإضافة إلى 10 قارورات بها محلول مستخلص القنب الهندي ذات سعة 10 ملل، لكل واحدة مع مبلغ مالي يعود من المتاجرة بهذه المواد.

ليتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة، الذي أمر بوضعه رهن الحبس المؤقت.