أمن بومرداس يلقي القبض على جماعة إجرامية متورطة بحيازة 6 قناطير “زطلة”

تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن بومرداس، من وضع حد لشبكة إجرامية مختصة في الحيازة، والنقل والإتجار الغير مشروع في المخدرات.

وحسب بيان لذات المصالح، اليوم الأربعاء، فإن هذه العملية تمت الإستغلال المدروس للمعلومات الواردة إلى المصلحة من طرف مواطنين.

وتتكون هذه العصابة، من 04 أشخاص، مشتبه فيهم، ينشطون إنطلاقا من ولايات غرب البلاد إلى شرقها، حسب ذات البيان.

حيث تم حجز كمية معتبرة من المخدرات، صنف “راتج القنب الهندي” قدرت بـ6 قناطير و10 كلغ، كانت مموهة داخل شاحنة لنقل البضائع.

وتمت العملية النوعية بعد تسطير خطة أمنية محكمة، نفذت من طرف تشكيلات شرطية مختصة في محاربة هذا النوع من الإجرام.

وذلك بالتنسيق مع القيادة العسكرية العملياتية، للقطاع العسكري لولاية بومرداس.

والتي تندرج ضمن توجيهات القيادة العليا للأمن الوطني، الرامية إلى تنسيق الجهود مع مختلف الشركاء الأمنيين، لبسط الأمن والإستقرار وتجنيب المواطنين مثل هذه السموم.

وتزامنت هذه العملية النوعية، مع اليوم العالمي لمكافحة إساءة إستعمال المخدرات، والإتجار الغير شرعي بها، الموافق لـ26 جوان من كل سنة.

والذي سطرت بموجبه المديرية العامة للأمن الوطني، حملات توعوية من مخاطر المخدرات وهذا عبر كافة الولايات.