أمن بومرداس يلقي القبض على سارق الحسابات البريدية بدلس

ألقت عناصر الضبطية القضائية لأمن دائرة دلس ببومرداس، القبض على شخص متلبس بإرتكاب جريمة سرقة حساب بريدي لأحد الأشخاص بمركز بريد الجزائر بذات المدينة.

وحسب بيان لمصالح الأمن، اليوم الثلاثاء، فإن حيثيات القضية تعود إلى تلقي مصالح أمن دائرة دلس شكوى، مفادها تعرض زبائن مركز بريد الجزائر بدلس إلى سرقة حساباتهم البريدية.

لتباشر عناصر الضبطية القضائية بذات المصالح لتحرياتها، أين تم تحديد هوية و مكان تواجد المشتبه فيه، ليتم تحويله إلى المصلحة.

و فتح تحقيق في القضية، ليتضح من خلال حيثيات الواقعة أن المشتبه فيه إستهدف 13 ضحية إستولى من خلالها على مبلغ مالي قدر بـ 148 مليون سنتيم.

عن طريق تزوير بطاقات التعريف الوطنية للضحايا و إستخراج صكوك بريدية بأسمائهم و بعد عملية تفتيش منزل المشتبه فيه البالغ من العمر 39 سنة المنحدر من ذات البلدية.

وتم حجز المعدات المستعملة في تزوير وثائق رسمية مع إسترجاع صكوك بريدية و بطاقات تعريف وطنية مزورة

كانت معدة لإستهداف ضحايا آخرين من عدة ولايات من الوطن، وبعد إستكمل كافة الإجراءات القانونية تم تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة دلس.

الذي بدوره أحال القضية على قاضي التحقيق، الذي أمر بإيداع المتهم بمؤسسة إعادة التربية و التأهيل ببرج منايل، يضيف المصدر.