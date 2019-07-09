أمن بومرداس يلقي القبض على عشريني محل بحث من طرف العدالة

تمكنت مصالح الأمن الحضري أولاد موسى التابع لأمن دائرة خميس الخشنة بأمن ولاية بومرداس، من خلال تكثيف دورياتها الشرطية العملياتية

بإقليم الإختصاص وتعميق تحرياتها من تحديد مكان المشتبه فيه البالغ من العمر 29 سنة، ينحدر من بلدية أولاد موسى، مسبوق قضائيا

ليتم توقيفه على مستوى حي بوكسوة بالطريق المؤدي إلى مدينة بودواو، محل بحث من طرف جهاز العدالة في عدة قضايا إجرامية،

أهمها تكوين جمعية أشرار، السرقة الموصوفة، والتحطيم العمدي لممتلكات الغير، حسب بيان لمصالح الأمن الولائي، اليوم الثلاثاء.

كما تمكنت نفس العناصر من توقيف مشتبه فيه أخر يبلغ من العمر 27 سنة، ينحدر من ذات البلدية، مع إسترجاع كمية من رتنج القنب الهندي تقدر بـ1.2 غرام.

أين تم تحويلهما للمصلحة لإستكمال إجراءات التحقيق، ليتم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة، وفق ذات المصدر .