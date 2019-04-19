أمن بومرداس يلقي القبض على عصابة أشرار سرقت مؤسسات خاصة وسلاح شرطي

تمكنت مصالح أمن ولاية بومرداس، من إلقاء القبض على عصابة أشرار،تتكون من 6 أشخاص قاموا بسرقة سلاح شرطي من بيته.

وحسب بيان لمصالح الأمن،اليوم الجمعة،فإن القضية جاءت على إثر شكوى تقدم بها موظف شرطة على مستوى مقر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لخميس الخشنة.

مفادها تعرض منزله العائلي لعملية سرقة بالكسر الكائن بدوار أولاد إبراهيم ببلدية حمادي، وفق ذات المصدر .

على الفور باشرت مصالح الشرطة القضائية لأمن الولاية، بتكثيف تحرياتها حول ملابسات القضية، والتي تكللت بإلقاء القبض على عصابة أشرار.

تتكون من 06 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 25 و35 سنة مسبوقين قضائيا، ينحدرون من بلدية حمادي مع إسترجاع سلاح الضحية.

هذه العصابة إرتكبت عدة جرائم ببلدية حمادي تمثلت أولا في الإعتداء على شركة أجنبية والإستحواذ على مبلغ مالي معتبر

ثانيا الإعتداء على مؤسسة خاصة لصناعة “الشيبس” وأخيرا السطو المسلح على مؤسسة خاصة لصناعة الذهنيات

وبفضل تفعيل تقنيات الشرطة العلمية والتقنية تم التأكد أن السلاح المستعمل في السطو على هذه الأخيرة نفسه سلاح الضحية

ليتم تحويلهم إلى مقر المصلحة مع سماعهم على محاضر رسمية وقانونية و تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خميس الخشنة،

الذي أمر بإيداع المشتبه فيهم رهن الحبس، بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بتيجلابين، حسب ذات المصدر .

بتهمة تكوين جمعية أشرار لغرض إعداد جناية السرقة بتوفر ظرف الليل والتعدد وإستحضار مركبة، ومحاولة القتل العمدي مـع سبــق الإصرار والترصد.