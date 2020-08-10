أمن بومرداس يلقي القبض على قاتلي شاب ثلاثيني

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية بومرداس، بمعية مصالح الأمن الحضري أولاد هداج لأمن دائرة بودواو، من إلقاء القبض على مخططي جريمة قتل التي راح ضحيتها، المرحوم المدعو “ق.ز”، يبلغ من العمر 38 سنة مقيم ببلدية أولاد هداج.

حيثيات القضية تعود عن تلقي قاعة الإرسال نداء عبر الخطوط الخضراء، مفاده وقوع شجار على مستوى حي سيعداني الجيلالي ببلدية أولاد هداج، على إثرها تنقلت عناصر الضبطية القضائية إلى عين المكان.

وتم على اثرها معاينة وجود الضحية السالف الذكر مصاب بعدة جروح عبر أنحاء جسمه ملقى داخل مسكنه، بعد الإعتداء عليه بأسلحة بيضاء من طرف أشخاص مجهولين.

وتم على إثر ذلك فتح تحقيق في القضية بالإستعانة بتقنيات الشرطة العلمية و التقنية والتي أسفرت التحريات المعمقة بإلقاء القبض على مخططي الجريمة وهم أربعة أشخاص من بينهم إمرأة، تتراوح أعمارهم مابين 22 و 28 سنة، مقيمين بالجزائر العاصمة.

وتم إنجاز ملفات قضائية في حق المشتبه فيهم، بعد إتمام الإجراءات القانونية، ليتم تقديم المتهمين أمام الجهات القضائية المختصة، بتهمة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد.