أمن بومرداس يلقي القبض على موظف سارق

تمكنت مصالح الأمن الحضري الثالث بتيجلابين بومرداس، من معرفة و تحديد هوية شخص قام بفعل السرقة طالت شركة للإتصالات و هو تقني في الإتصالات السلكية و اللاسلكية.

تورط في سرقة العديد من المعدات التقنية الخاصة بالاتصالات السلكية واللاسلكية ، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء.

وأوضح المصدر، أن السارق قام بكسر باب الغرفة على مستوى السطح الذي به الهوائي المتواجد فوق منزل أحد الجيران بتيجلابين، واهما إياهم أنه من عمال تلك الشركة.

ليفر إلى وجهة مجهولة، و لما اكتشف أمر السرقة من طرف ذات الشركة، تم تقييد شكوى رسمية من طرفهم، يضيف المصدر.

لتعمد مصالح الشرطة إلى فتح تحقيق معمق في القضية لمعرفة المتورطين في هذا الجرم، مكنت في فترة وجيزة من تحديد هوية الفاعل.

الذي قام بنفس العملية على مستوى إحدى المدن بولاية الجزائر، من خلال سرقة بطاريات أخرى

و على إثرها قامت مصالح الشرطة بتحديد مكانه و مواجهته بالأدلة التي تثبت تورطه، ليتم إنجاز ملف قضائي ضده أرسل إلى العدالة.