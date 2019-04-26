أمن بومرداس يلقي القبض على موظف “نصاب” إحتال على المواطنين

تمكنت الفرقة الإقتصادية والمالية بأمن ولاية بومرداس من توقيف موظف بإحدى مديريات الولاية بتهمة النصب والإحتيال على العديد من المواطنين.

ويتعلق الأمر بالمدعو”ع.ج”، الذي كان يوهم ضحاياه بإمكانية منحهم سكنات وعقارات وكذا محلات تجارية مقابل تسديدهم مبالغ مالية معتبرة

وإستلامهم وصولات إيداع مؤشرة بالختم الخاص بالمديرية، التي أودعت شكوى ضده لدى المصلحة،وفق ما أفاد به بيان لمصالح الأمن الولائي.

حيث إكتشف مدير المديرية لأفعال هذا الموظف الذي إستغل وظيفته للقيام بعمليات التزوير وإستعمال المزور،

من خلال إستقباله للعديد من المواطنين الذين يستفسرون عن ملفاتهم التي أودعوها، وفق ذات المصدر .

بعد إنجاز ملف قضائي ضد المعني تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس الذي أمر بإيداعه بالمؤسسة العقابية تيجلابين

عن تهمة إساءة إستغلال الوظيفة، التزوير وإستعمال المزور، النصب، إستعمال أختام صحيحة عن طريق الغش، يضيف المصدر ذاته .