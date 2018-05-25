أمن بومرداس ينظم موائد إفطار لمستعملي الطرقات

نظمت مصالح أمن ولاية بومرداس موائد إفطار للصائمين من مستعملي الطرقات دقائق قبل آذان المغرب خلال شهر رمضان المبارك.

أين عكفت ذات المصالح على تقديم وجبات ساخنة على مستوى الحواجز الأمنية المنصبة ونقاط التفتيش في مداخل المدن عبر إقليم الولاية.

كما تم إعداد مخميات خصصت لتقديم وجبات الإفطار في جو من التراحم والتكافل والود الذي جمع عناصر الأمن بالسواق.

لاقت هذه المبادرة إستحسان عدد كبير من مستعملي الطرقات،بعدما تم تحسيسهم من مخاطر حوادث المرور التي يمكن لها أن تحدث.

كما تمت دعوتهم الى إحترام شروط السلامة المرورية الواجب إتباعها طوال أيام السنة وخاصة شهر رمضان المعظم.